Coronavirus, restano in calo positivi e terapie intensive

Aumentano i casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 2.729, ieri erano 2.256. I tamponi effettuati sono 52.126. Gli attualmente positivi però sono 107.709, ancora in calo da ieri, -528, quando erano 108.237, facendo segnare per la prima volta una flessione. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva, 102 in meno e le persone in ospedale con sintomi, 24134, 772 meno di ieri. Aumentano i morti, 534, un centinaio in più delle 24 ore precedenti.

