Coronavirus, quinto decesso in Italia: è un 88 enne del lodigiano

Sale il numero dei contagi in Italia. Possibile connessione tra il focolaio di Vo' Euganeo e quello di Codogno: forse il "paziente zero" nel piccolo paese veneto ma la Protezione Civile non conferma. Borsa di Milano a picco: -4%. Revocato blocco dei treni tra Italia e Austria al Brennero. Fontana: "Intrapresa la strada giusta". Zaia: "Il virus non ha colori politici"

Sale a 5 il numero dei morti in Italia a causa del coronavirus

Un uomo di 88 anni di Caselle Landi nel lodigiano è deceduto ed è il quinto morto in Italia. Lo ha reso noto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Continua a salire il numero delle persone contagiate dal Covid-19 nel nostro Paese: 165 in Lombardia, 27 in Veneto, 16 in Emilia-Romagna, 6 in Piemonte e una nel Lazio (due pazienti sono guariti). L'Italia è il terzo Paese al mondo per numero di contagi, dopo Cina e Corea del Sud. Revocato, nel frattempo, il blocco dei treni tra Italia e Austria al Brennero: il transito, ora, è regolare.

Borrelli: "Italia paese sicuro per stranieri"

"Il Paese è sicuro, si può venire tranquillamente. In Italia si è cercato di arginare la diffusione del contagio con le misure maggiormente precauzionali. Abbiamo registrato due focolai e siamo intervenuti con misure impegnative e pesanti quindi riteniamo che nel nostro Paese ci sia sicurezza e si possa venire tranquillamente". Così il commissario straordinario Angelo Borrelli, durante la conferenza stampa nella sede della Protezione Civile a Roma, che ha aggiunto :per quanto riguarda il collegamento tra i focolari del lodigiano e del vo-euganeo, io non ho conferme"

Fontana: "Intrapresa strada giusta, la vita non deve cambiare"



"Il numero contagiati da coronavirus sta aumentando, aspettiamo esiti di provvedimenti presi ieri. Siamo convinti che aiuteranno a rallentare e poi a interrompere contagio", ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Abbiamo intrapresa la strada giusta. La vita non deve cambiare". Il governatore ha aggiunto: "Dal momento in cui è emersa la situazione non è stato fatto nessun errore, anzi si è intervenuti con determinazione e ringrazio il personale sanitario. È strano per tutti che ci sia stata una così rapida diffusione, anche perché da un caso di lunedì siamo arrivati a 170 casi in pochi giorni: non si riesce a capire"

Zaia: "Il virus non ha colori politici, siamo in guerra come a Roma"



"Lo dico e lo ripeto da settimane: il virus non ha colori politici. Siamo in guerra, in Veneto come a Roma. E al momento non c'è altro rimedio che isolare i focolai". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, a proposito dell'epidemia da coronavirus in Italia. "Qualcuno penserà che usiamo armi sproporzionate, che stiamo andando a caccia di passeri con il carro armato, ma qui siamo in guerra e dobbiamo sconfiggere il virus", ha aggiunto Zaia. La situazione è molto complessa: "Abbiamo il focolaio di Vo' Euganeo con diciannove contagiati, dove è morto il povero Adriano Trevisan; un secondo caso a Mira, con tre operatori sanitari contagiati; e il terzo nel centro storico di Venezia. Sono tutti casi scollegati tra loro e stiamo ancora cercando il paziente zero. Trevisan - sottolinea il governatore - sfuggiva a ogni linea guida: non aveva viaggiato, non aveva avuto contatti strani, il suo territorio sembrava indenne dal contagio. La sua morte poteva passare inosservata. C'è voluto un eccesso di zelo, e uno straordinario acume clinico, per capire che c'entrava il coronavirus. Ma così abbiamo scoperto il focolaio di Vo' Euganeo. Probabilmente in Italia ci sono state altre morti da coronavirus che non sono state identificate come tali. E se scopriamo così tanti casi è anche perché qui, per mia ordinanza, facciamo il tampone a chiunque è ricoverato con sintomi influenzali", ha aggiunto Zaia.

Castelli: "A breve dl con misure per famiglie e imprese"

"Stiamo lavorando al testo di un nuovo Decreto Legge che consenta ai cittadini e alle imprese che ricadono all’interno della Zona Rossa di affrontare questo periodo di “quarantena” senza particolari preoccupazioni sotto l’aspetto delle incombenze fiscali e più generalmente per consentire al mondo dell’impresa un’immediata ripresa dell’attività al termine del periodo di isolamento". Lo ha detto il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, entrando al Ministero di Via XX Settembre.

Basilicata, in quarantena chi arriva dal Nord



Il presidente della Basilicata, Vito Bardi, ha disposto un'ordinanza per la quale "tutti i cittadini che rientrano in Basilicata provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni dovranno rimanere in quarantena presso il proprio domicilio per 14 giorni, comunicando la propria presenza ai competenti servizi di sanità pubblica". La decisione è stata criticata dal governatore della Lombardia. "Non ha senso che la Basilicata metta in quarantena chiunque venga da Lombardia, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna. È sbagliato generalizzare. La quarantena ha senso per chi rientra dalla zona rossa, quella infetta", ha dichiarato Attilio Fontana.

Piazza Affari in calo

Apertura in forte ribasso per la Borsa di Milano in scia ai contagi di coronavirus, con l'indice Ftse Mib che perde il 3,39% a 23.934,24 punti. L'indice scende poi a picco, a -4,2%. Apertura in forte rialzo, invece, per lo spread tra Btp e Bund tedesco, che si impenna a 145 punti. Il decennale italiano balza di 8 punti base sul mercato secondario allo 0,98%.

Kyriakides: "Ue pronta a fornire supporto a Italia". Domani missione congiunta di Ue e Oms



"Stiamo seguendo da vicino la situazione in Italia e lodiamo le autorità italiane per la loro azione rapida ed efficiente. La Commissione Ue è pronta a fornire supporto. È solo insieme che possiamo contenere la diffusione del Covid19", ha twittato il Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides. Kyriakides ha comunicato che domani sarà mandata in Italia, "in accordo con le autorità locali", una missione congiunta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. La commissaria europea alla Salute ha aggiunto di essere "in regolare contatto" con il ministro della Salute Roberto Speranza.

Francia: "Nessuna chiusura delle frontiere, ma controlli per chi arriva da Lombardia o Veneto"



"La situazione in Italia è preoccupante. Dei casi sono probabili in Francia per la nostra vicinanza, ma l'obiettivo resta una rapida individuazione dei casi, ma chiudere le frontiere non serve a niente". È quanto dichiarato dal direttore generale della Sanità transalpina, Jerome Salomon. "Ogni persona che torna dalla Lombardia o dal Veneto con dei sintomi deve essere considerata sospetta. Quello che è importante è individuare rapidamente ogni persona contagiosa", ha precisato Salomon.

La Cina, intanto, ha confermato 409 nuovi casi di coronavirus e altri 150 decessi. Sale quindi a 77.150 il bilancio dei contagiati e a 2.592 il numero dei morti nel Paese asiatico. La maggior parte dei decessi è avvenuta nella provincia dell'Hubei.

La Corea del Sud ha confermato 161 nuovi casi e due decessi da nuovo coronavirus. Il bilancio nel Paese asiatico è salito a 763 contagi e 7 morti. In Iran il bilancio è salito a 50 morti nella sola città di Qom.

