Coronavirus, protocollo in 13 punti: Obiettivo coniugare lavoro e salute

Il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" si sviluppa in 13 punti. "È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. ", si legge. Fra i punti che rientrano nell'accordo, una serie di indicazioni che riguardano le modalità di ingresso in azienda, le modalità di accesso dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione in azienda, precauzioni igieniche personali, ma ci sono anche specifiche sui dispositivi di protezione individuale, sulla gestione degli spazi comuni e dell'entrata e uscita dei dipendenti, sull'organizzazione aziendale, su spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione, così come sulla gestione di una persona sintomatica in azienda, su "sorveglianza sanitaria/medico competente/Rls".

