Coronavirus, Protezione Civile: "475 morti in un giorno, i guariti sono stati 1.084"

E' stazionario il trend dei contagiati da Covid-19 in Italia. Lo afferma Angelo Borrelli, commissario straordinario e numero uno della Protezione Civile. "Sono 2648 le persone oggi in Italia risultate positive al coronavirus, un trend sostanzialmente stazionario che porta il totale degli attualmente positivi in Italia a 28.710".

E' record invece di guariti nelle ultime 24 ore: sono 1084 dopo essere risultate positive al coronavirus. "Un numero importante, un incremento del 37% rispetto a ieri" ha dichiarato Borrelli nel consueto punto stampa. Il totale dei guariti è dunque salito a quota 4025.

"Lavoro immane sulle mascherine"

"Sulle mascherine per gli operatori sanitari voglio ribadire il lavoro immane che stiamo facendo, non solo noi del dipartimento nazionale di protezione civile, ma anche i colleghi delle Regioni. Questo è il tema: trovare sul mercato internazionale le mascherine" ha precisato Borrelli. "E' una tela che di giorno tessiamo e la sera viene disfatta perché alcune commesse non si concretizzano per ragioni di chiusure di frontiere, il ministro Di Maio e la Farnesina stanno lavorando molto, speriamo che si attivi una produzione nazionale per fronteggiare l'emergenza".

Proroga misure? "Aspettiamo una settimana"

Servirà una proroga alle misure fin qui messe in campo? "Io credo che è ancora presto per dare un giudizio e prendere delle decisioni. Almeno per quelle che sono le mie valutazioni su indicazioni della parte scientifica, dovremo aspettare qualche giorno - una settimana forse - per capire qualòi sono le tendenze" ha precisato Borrelli.

