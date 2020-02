Coronavirus, primi contagi in Italia: positive tre persone nel Lodigiano

Primi casi di contagio da coronavirus in Italia: tre persone sono risultate positive nel Lodigiano. Si tratta di un 38enne di Castiglione d’Adda, ricoverato in terapia in tensiva in prognosi riservata all'ospedale di Codogno. All’uomo, le cui condizioni appaiono gravi tanto da non poter essere trasferito, si aggiungono anche la moglie, insegnante in un liceo incinta all’ottavo mese, e un conoscente della coppia.

Da quanto si apprende, circa una sessantina di persone che hanno avuto contatti con l’uomo si trovano ora in quarantena. In attesa di indicazioni dalle autorità sanitarie l’azienda per cui lavora il 38enne, l’Unilever di Casalpusterlengo, ha avviato la procedura di emergenza.

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha invece emesso una nota in cui invita "tutti i cittadini di Castiglione d'Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali". "Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori – continua ancora Gallera – l'indicazione perentoria è di non recarsi in pronto soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio".

#Coronavirus #21febbraio Stiamo seguendo attentamente la situazione dopo i casi di contagio a #Codogno in stretta sinergia con la task force del @MinisteroSalute e Regione Lombardia. L’obiettivo è mettere in campo tutte le misure necessarie per circoscrivere il rischio sanitario pic.twitter.com/9CnJmoLqyE — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) February 21, 2020

Sui nuovi contagi si è espresso anche il Dipartimento di Protezione Civile che su Twitter spiega: "Stiamo seguendo attentamente la situazione dopo i casi di contagio a Codogno in stretta sinergia con la task force del ministero della Salute e Regione Lombardia. L’obiettivo è mettere in campo tutte le misure necessarie per circoscrivere il rischio sanitario".

Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena, ripete su Facebook l'immunologo Roberto Burioni, che si rivolge ai politici: "Spero che lo capiscano perché le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili".

