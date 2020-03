Coronavirus, positivo l'erede al trono britannico Carlo

Ha solo "sintomi lievi" ed è in un buon stato di salute

Il principe Carlo è risultato positivo al coronavirus. Lo conferma Clarence House. L'erede al trono britannico era in isolamento da qualche giorno in Scozia con la duchessa di Cornovaglia, Camilla. Secondo la nota, sembra che il 71enne abbia mostrato "sintomi lievi" ma che comunque sia in buona salute.

