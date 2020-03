Coronavirus, positivo agente scorta Salvini. Il leader della Lega: "Nessun contatto con lui"

Un agente della scorta di Matteo Salvini è risultato positivo al coronavirus. Secondo quanto si apprende l'uomo non sarebbe stato a stretto contatto con il leader della Lega nell'ultimo periodo. Gli altri colleghi sono stati messi in quarantena. Salvini, informato sui fatti, si è detto tranquillo e disponibile ad effettuare il tampone qualora fosse necessario.

"Sto bene, non sono mai stato a contatto col ragazzo della Polizia che potrebbe essere positivo, e ovviamente farò tutto quello che le Autorità sanitarie mi chiederanno di fare, come ogni altro cittadino", ha scritto su Facebook il leader della Lega. "Chi riesce a fare polemica anche su una malattia, in alcuni casi arrivando ad augurarmi la morte, non merita risposta, al massimo un sorriso. Grazie per i tanti messaggi, adesso mangio piselli, pomodori e carne cruda, poi torno al telefono con sindaci e medici in prima linea contro il virus".

