Coronavirus, positivi Tom Hanks e la moglie Rita Wilson

Lo hanno scoperto in Australia durante le riprese di un film. "Staremo in isolamento", ha dichiarato la star di Hollywood

Il noto attore di Hollywood Tom Hanks ha dichiarato che sia lui che la moglie, Rita Wilson, sono risultati positivi al coronavirus. Entrambi si trovavano in Australia per le riprese di un film, quando hanno cominciato a manifestare i primi sintomi. Hanks ha dichiarato che rimarranno in isolamento "per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata