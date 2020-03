Coronavirus, positiva a test dottoressa ospedale di Magenta

È risultata positiva al test del coronavirus una dottoressa dell'ospedale Fornaroli di Magenta, in provincia di Milano. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, la professionista era già a casa da qualche giorno in malattia e nelle ultime ore si è presentata al pronto soccorso di Magenta. Sottoposta al tampone, è stata trasferita in ospedale a Legnano, dove è presente il reparto Malattie infettive.

