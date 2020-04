Coronavirus, Parlamento dell'Olanda approva mozione contro Eurobond

Il parlamento olandese ha approvato ieri sera una mozione che esorta il governo a non accettare alcuna proposta da parte dell'Unione europea che renda i Paesi Bassi 'responsabili' del debito nazionale di un altro Stato, in un chiaro sostegno della posizione rigorista del premier Mark Rutte sui cosiddetti 'coronabond'. Come riporta il National Post, la mozione presentata dal partito anti-Ue Forum per la democrazia (FvD), non è vincolante, ma renderà politicamente difficile, se non impossibile, per i Paesi Bassi sostenere le richieste italiane in vista dell'Eurogruppo di oggi pomeriggio.

