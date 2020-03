Coronavirus, Parigi chiude il Louvre

Porte chiuse al Louvre. Il celeberrimo museo, simbolo di Parigi, non ha aperto oggi, in attesa di una decisione sulle linee da adottare per l'emergenza coronavirus. Ai varchi si legge che "l'apertura del museo è al momento ritardata".

E su richiesta dell'Ambasciata di Francia a Roma non apre la chiesa di 'San Luigi dei Francesi', a due passi dal Senato, "fino a nuovo ordine". Lo si legge sul sito della chiesa. Porte sbarrate anche a 'Sant'Ivo dei Bretoni', altra chiesa molto frequentat dai francesi che vivono o visitano la Capitale italiana. Sul sito non si fa cenno esplicito al coronavirus, né se possa essere stato colpito dall'epidemia un prelato d'Oltralpe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata