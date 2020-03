Coronavirus, Papa: "Oggi sia per tutti la domenica del pianto"

La "domenica del pianto". Così Papa Francesco, nell trasmessa in streaming, ha definito questa domenica vissuta da tutti nel pieno dell'emergenza coronavirus. "Oggi - ha detto - sia per tutti noi la domenica del pianto. Penso a tanta gente che piange, gente isolata, in quarantena, gli anziani soli, i ricoverati, le persone nelle terapie intensive, genitori che vedono che non c'è lo stipendio e non ce la faranno a dare da mangiare ai figli. Tanta gente piange. Anche noi nel nostro cuore li accompagniamo piangendo col pianto del Signore per tutto il suo popolo".

