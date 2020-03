Coronavirus, operativo ospedale a Verduno nel Cuneese: oggi primi 20 malati

È operativo da oggi l'ospedale di Verduno, in provincia di Cuneo, per fronteggiare l'emergenza coronavirus. E' previsto per oggi l'arrivo di 20 pazienti nella struttura. "Mettiamo a disposizione - spiega il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in un video su Facebook - 55 camere, di cui 33 già operative, e un reparto di terapia intensiva, con tre letti di terapia intensiva e gli altri di sub intensiva a disposizione di un'eventuale emergenza che si dovesse verificare nei confronti delle persone che sono curate qui. Abbiamo bisogno di garantire a tutti i piemontesi che verranno curati".

