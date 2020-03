Coronavirus, Netanyahu in quarantena, una sua consigliera positiva al test

Sono più di 4.300 le persone contagiate in Israele, 15 quelle decedute per la Covid-19

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, entra in autoisolamento dopo che una sua consigliera è risultato positivo al nuovo coronavirus. Lo ha fatto sapere l'ufficio del primo ministro. A risultare positiva è stata Rivka Paluch. Netanyahu è stato sottoposto anch'egli al test per verificare se sia stato contagiato dal nuovo coronavirus che causa la Covid-19. Sino al momento dell'esito o a quando il ministero della Salute e il suo medico gli daranno il proprio giudizio, resterà in quarantena. Anche i suoi alti consiglieri sono in autoisolamento.

