Coronavirus, nel mondo oltre 1,2 milioni di casi: oltre 64mila morti

Nel mondo sono sono oltre 1,2 milioni i casi di coronavirus confermati. Secondo la Johns Hopkins University, il numero di morti è salito a 64.703. University. Negli Stati Uniti i malati sono oltre 311mila.

Proprio negli Usa da quando è esplosa l'epidemia di Coronavirus in Cina, almeno 430mila persone sono arrivate con voli diretti dalla Repubblica Popolare Cinese, di cui circa 40mila negli ultimi due mesi, dopo la stretta di Donald Trump sui viaggi. A riportarlo è il New York Times. La maggior parte dei passeggeri è arrivata a gennaio negli aeroporti di Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago, Seattle, Newark e Detroit. Migliaia di loro hanno volato direttamente da Wuhan, il centro dell'epidemia di coronavirus, poiché i funzionari della sanità pubblica americana fino a marzo hanno iniziato a valutare i rischi per gli Stati Uniti. I voli sono proseguiti la scorsa settimana, con i passeggeri che viaggiano da Pechino a Los Angeles, San Francisco e New York, in base a regole che esentano gli americani dal blocco che è entrato in vigore il 2 febbraio.

Trump: "Ci attendono settimane più difficili"

Gli Stati Uniti sono attesi dalle settimane "più difficili" per il coronavirus, ha detto il pesidente Usa Donald Trump: "Sfortunatamente ci saranno molte morti", ha sottolineato in un briefing con i giornalisti. "Questo paese non è stato progettato per essere chiuso", ha detto. "La cura non può essere peggiore del problema." Il numero di persone morte ha superato quota 8.100; più di 3.500 di questi decessi sono nello stato di New York.

