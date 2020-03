Coronavirus, ministra Azzolina: "Verso proroga della chiusura delle scuole"

In un'intevista la titolare dell'Istruzione: "Prenderemo misure per maturità, pensiamo a vari scenari"

"Non è possibile dare un'altra data per l'apertura delle scuole, si dovrebbe andare verso una proroga della chiusura" così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina sullo stop agli istituti per l'emergenza Coronavirus. "Le famiglie sono molto contente. Lo so che ci sono delle difficoltà e conosciamo i problemi ma vanno affrontati passo dopo passo, in una situazione di emergenza" ha precisato intervistata a Sky Tg24, sull'organizzazione dopo la chiusura delle scuole. La ministra ha sottolineato l'impegno di docenti e studenti: "Certamente verranno prese delle misure per chi dovrà fare la maturità, ma sento di poter tranquillizzare gli studenti. Pensiamo a vari scenari a secondo di quanto riaprirà la scuola".

Sulla proroga dell'anno scolastico ha detto: "Tutto dipende da come andrà la didattica a distanza. Se funzionerà non abbiamo motivo di prorogare la fine dell'anno scolastico perché questo significherebbe offendere il lavoro degli insegnanti".

