Coronavirus, Milano rinvia a giugno il Salone del Mobile, Sala: "Chiediamo una mano al governo"

(LaPresse) "Siamo negli uffici del Salone del Mobile, si sarebbe dovuto aprire il 21 aprile ma abbiamo deciso di rinviarlo di un paio di mesi, quindi c'è una data di nuova apertura ed è il 16 di giugno". A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video messaggio postato sulla sua pagina Instagram. "È importante che come sempre ognuno faccia la sua parte. Chiedo al governo di intervenire e di dare una mano per un settore fondamentale per la nostra economia e faccio un appello agli albergatori: quest'anno dobbiamo avere molta attenzione a determinare i prezzi delle camere", ha aggiunto il primo cittadino di Milano.