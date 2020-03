Coronavirus, Maxi Lopez contro Wanda Nara: Hai esposto i nostri figli al contagio

“Vorrei capire con quale criterio rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci all’epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importartene di qualsiasi tipo di conseguenza. Cosa ti passa per la testa in momenti come questi in cui la cosa più sacra è la salute dei nostri figli?”. Non è tenero Maxi Lopez con la ex moglie Wanda Nara. L’attaccante argentino del Crotone scrive questa accusa sui social dopo che la stessa modella, attualmente compagna di Mauro Icardi, aveva postato una foto dei figli sul lago di Come, dove gli Icardi hanno comprato una lussuosissima villa.

Dei cinque figli di Wanda, tre (Valentino Gaston, Costantino e Benedicto) sono nati dalla relazione con Maxi Lopez. I rapporti tra l’ex attaccante della Sampdoria e del Milan, che l’anno scorso aveva giocato in Brasile, nel Vasco da Gama, continuano a essere tesissimi. Pochi giorni prima del post di accusa, Maxi aveva usato sempre i social per denunciare il fatto che la ex moglie non gli lasciava vedere i figli. Ora il coronavirus e una fotografia di troppo gli hanno dato la possibilità di attaccare nuovamente Wanda.

