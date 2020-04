Coronavirus, Marianne Faithfull in ospedale a Londra con polmonite

E' ricoverata in ospedale a Londra la cantante britannica Marianne Faithfull, che è risultata positiva al test del nuovo coronavirus e ha sviluppato la polmonite. Lo ha dichiarato il suo manager, François Ravard, a Rolling Stone, poi ripreso dai principali media britannici, spiegando che l'artista "è stabile e risponde alle cure". Faithfull, ex compagna di Mick Jagger dei Rolling Stones, diventata popolare negli anni '60, ha un passato di problemi di salute, tra cui epatite C, anoressia e tossicodipendenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata