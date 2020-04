Coronavirus, Latina: zona rossa a Campagnano per 72 casi in un centro di riabilitazione

Il comune di Campagnano in provincia di Latina è stato dichiarato zona rossa dalla Regione Lazio dopo che sono emersi 79 casi di coronavirus, di cui 72 al centro di riabilitazione per donne con problemi psicomotori Santa Maria del Prato. La cittadina conta meno di 12mila abitanti che ora chiedono tamponi per tutti.