Coronavirus, la Farnesina: "In arrivo 3 milioni di mascherine"

Sono in arrivo per oggi, in Italia, circa 3 milioni di mascherine. È quanto si apprende da fonti della Farnesina che precisano: 1.2 milioni di mascherine arriveranno nel pomeriggio dall’Egitto, 40mila dall’India, dalla Cina in arrivo 1.5 milioni di mascherine e 100 ventilatori polmonari, mentre dalla Russia partiranno verso l’Italia circa 1 milione di mascherine. Attività intensa portata avanti, in stretto coordinamento, dal ministero degli affari esteri, dal ministero della difesa, dalla protezione civile e dal commissario straordinario Arcuri.

Le stesse fonti spiegano inoltre che tutto il materiale sanitario sarà recuperato tramite mezzi dell’aeronautica militare. “C’è la necessità di reperire in tempi celeri il materiale sanitario che serviva a supportare principalmente il lavoro di medici e infermieri”, viene spiegato.

