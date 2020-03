Coronavirus, la Commissione UE: viaggi limitati in Europa per 30 giorni

"La Commissione europea presenta le linee guida sulle misure alle frontiere e propone: linee rapide per dare priorità ai trasporti essenziali per mantenere funzionante il settore della mobilità e garantire la continuità economica; limitazioni temporanee su tutti i viaggi non essenziali con destinazione Ue per 30 giorni". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter. Von der Leyen, in un video su Twitter, ha aggiunto: "Propongo ai capi di Stato e di governo d'introdurre le restrizioni temporanee ai viaggi non essenziali verso l'Ue. Meno viaggiamo, più possiamo contenere il virus". Per la presidente, le persone che permessi di residenza di lungo periodo nell'Ue, o che hanno familiari che sono cittadini europei, così come diplomatici, medici e operatori sanitari, potrebbero essere esentati dal divieto di viaggio. Idem per gli addetti ai trasporti delle merci.

