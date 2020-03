Coronavirus, la Cina annuncia: Nessun nuovo caso interno. In Russia primo morto per Covid-19

La Cina ha annunciato che nella città di Wuhan, epicentro del coronavirus, e nella provincia circostante dell'Hubei, non sono stati registrati nuovi casi di contagio dall'inizio dell'epidemia. . "Oggi abbiamo visto l'alba dopo tanti giorni di duro sforzo", ha dichiarato Jiao Yahui, ispettore senior della National Health Commission. Sono invece 8 i morti legati al virus. Secondo Jiao il "doppio zero", arrivato dopo giorni di diminuzione del numero di contagiati, significa che il controllo e i metodi di trattamento medico imposti dal governo hanno funzionato bene.

Si registra, invece, il primo morto per coronavirus in Russia. Secondo quanto riporta l'agenzia Tass, si tratta di una donna deceduta a Mosca: aveva 79 anni e "una una serie di malattie croniche, come diabete, arteriosclerosi e ipertensione".

