Coronavirus, L'UE: il taglio dei fondi USA all'OMS è ingiustificato

"Sono profondamente rammaricato per la decisione degli Stati Uniti di sospendere i finanziamenti all'Oms. Non c'è ragione che giustifichi questa mossa in un momento in cui gli sforzi dell'Organizzazione sono più che mai necessari per aiutare a contenere e mitigare la pandemia di coronavirus". Così su Twitter l'alto rappresentante dell'Unione europea Josep Borrell ha commentato la decisione annunciata dal presidente degli Usa Donald Trump di sospendere i finanziamenti all'Oms. "Solo unendo le forze possiamo superare questa crisi che non conosce confini", ha aggiunto Borrell

Deeply regret US decision to suspend funding to @WHO. There is no reason justifying this move at a moment when their efforts are needed more than ever to help contain & mitigate the #coronavirus pandemic. Only by joining forces we can overcome this crisis that knows no borders.