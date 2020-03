Coronavirus, Joan Baez dedica "Un mondo d'amore" all'Italia

(LaPresse) Ha passato la vita a battersi per i diritti civili, per i più deboli, per gli ultimi, dando voce e speranza a chi non poteva far altro che urlare rabbia e disperazione, nella più pura tradizione folk rock americana. Ora Joan Baez, 79 anni compiuti lo scorso gennaio, imbraccia la chitarra per dedicare un pensiero e una canzone all'Italia, che sta sofffendo per la pandemia di coronavirus. "Scusate il mio italiano. Ho visto il video con gli italiani che cantavano dai loro balconi. Sono fonte di ispirazione per tutto il mondo. Canterò qualcosa per voi", dice Baez in un video postato sul suo profilo Instagram. Poi imbraccia la chitarra e intona "Un mondo d'amore" di Gianni Morandi, cantata in un ottimo italiano. E per chiunque ascolti, sono solo profonde emozioni.