Coronavirus, italiano positivo sulla Diamond Princess

Positivo al nuovo coronavirus uno dei 35 italiani a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera bloccata da settimane in Giappone. Lo afferma la Protezione civile. Individuati anche i connazionali sulla Westerdam, sbarcati in Cambogia. Uno è rientrato in Italia, controllato dalle autorità sanitarie e in isolamento volontario a casa. Stesse condizioni per un altro rientrato in Germania e il terzo in Slovacchia. I due italo-brasiliani, infine, sono ancora sulla nave.

"Il lavoro delle autorità coinvolte proseguirà per assicurare il tempestivo rientro di tutti i nostri connazionali, garantendo tutte le procedure di sicurezza necessarie", si legge nella nota della Protezione civile. "In queste ore il lavoro del tavolo, in stretta collaborazione con i ministeri degli Affari Esteri, della Salute e della Difesa, si sta concentrando sulle operazioni necessarie per il rimpatrio dei cittadini italiani attualmente imbarcati sulla nave da crociera Diamond Princess".

Sono almeno 542, finora, le persone rimaste contagiate dal coronavirus che si trovano sulla Diamond Princess, su un totale di circa 3200 passeggeri. Giovedì 20 saranno rimpatriati 22 degli italiani a bordo con un aereo militare.

Sulla questione è intervenuto il ministro della Salute Roberto Speranza. ”Ci sarà bisogno dei 14 giorni di quarantena anche per queste persone. Perché la nave che è al largo del Giappone è ormai uno dei luoghi del mondo con la più alta diffusione di questo virus”, ha dichiarato Speranza.

