Coronavirus, Italia prima 'zona protetta' al mondo. Lombardia chiede stop a negozi e trasporti. Austria: stop ingressi da Italia

Il premier firma il Dpcm che lui stesso battezza #Iorestoacasa: "Costretto a intervenire più deciso per proteggere tutti". Salvini: "Chiesto chiudere tutto, ci hanno detto 'no'". Fontana: "Chiudere negozi, stop a mezzi pubblici e imprese"

Tutta Italia diventa zona rossa. Ad annunciarlo è il premier, Giuseppe Conte, che firma il Dpcm che lui stesso battezza #Iorestoacasa. Per contenere il rischio di diffusione del coronavirus gli spostamenti limitati allo stretto necessario, c'è divieto di assembramenti anche all'aperto e lo stop a tutte le manifestazioni sportive, campionato di calcio compreso. Le scuole resteranno chiuse fino al 3 aprile.

SALVINI: "ABBIAMO CHIESTO DI CHIUDERE TUTTO, GOVERNO HA DETTO NO"

"Finalmente qualcuno ci ha ascoltato. Esco preoccupato perché abbiamo portato al tavolo la voce di medici, sindaci, lavoratori che chiedono misure drastiche subito senza eccezioni. Chiudere tutto adesso, salvando i settori strategici, per ripartire sani fra poco. La risposta è stata no". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo l'incontro fra le opposizioni e il governo."E' il momento delle scelte drastiche. Temiamo che qualcuno sottovaluti l'emergenza sanitaria", aggiunge l'ex ministro dell'Interno. "Ci hanno detto vi faremo sapere... Noi stiamo dimostrando responsabilità, voglia di dialogo e compattezza. Non sono contento di quello che ho sentito, non ci sono tempi certi per l'economia e non si rendono conto dell'emergenza sanitaria", ha proseguito Salvini.

VENETO, ZAIA: "CHIUSURA TOTALE MEGLIO DI MESI DI AGONIA"

"Piuttosto che protrarre un'agonia che dura mesi, credo sia meglio arrivare a una chiusura totale, cosi' da bloccare definitivamente il contagio". Lo ha detto il governatore della Regione Veneto Luca Zaia in una conferenza stampa trasmessa su Facebook per fare il punto sull'emergenza coronavirus. Per Zaia "è fondamentale isolare il virus, e più rallentiamo la velocità di contagio e più respiro diamo alle nostre strutture sanitarie".

GRAN BRETAGNA, 373 CASI E 6 MORTI

Sono 376 i contagiati dal coronavirus nel Regno Unito. Una sesta persona è morta nel paese. Lo riporta la Bbc

ONU, CHIUSO AL PUBBLICO IL PALAZZO DI VETRO

Le Nazioni unite hanno annunciato la chiusura al pubblico del Palazzo di vetro a New York, sospendendo anche temporaneamente le visite guidate, a partire da oggi sino a nuovo ordine in relazione all'epidemia di Covid-19. Lo ha annunciato il portavoce della segretaria generale, Stephane Dujarric, citato da Cnn, sottolineando che "la salute e la sicurezza dello staff sono questione di massima priorità e preoccupazione". L'Onu non ha registrato casi di contagio tra il personale a New York City.

SPAGNA VIETA VOLI DALL'ITALIA

l governo della Spagna ha deciso di vietare i voli diretti tra l'Italia e gli aeroporti spagnoli, misura pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Lo ha riferito El Pais. Il divieto è in vigore dalla mezzanotte di oggi sino alla stessa ora del 25 marzo. Eccezioni sono previste per aerei di Stato, scali non a scopi commerciali, voli cargo, voli di spostamento e posizionamento, voli umanitari, medici e d'emergenza.

LOMBARDIA, FONTANA: "SINDACI CHIEDONO MISURE PIU' RIGIDE"

Tutti i 12 sindaci lombardi che ho incontrato oggi mi hanno chiesto un irrigidimento dlel misure". Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana intervistato da Sky. Tra le proposte che Regione Lombardia presenterà nel pomeriggio al governo, c'è anche "la chiusura degli esercizi commerciali non essenziali, valutare la chiusura del trasporto pubblico locale e valutare quelle attività imprenditoriali che, senza troppi danni, possono essere chiuse".

AUSTRIA: STOP ARRIVI DALL'ITALIA, ISOLAMENTO PER CHI RIENTRA

"Stop ai viaggi in ingresso dall'Italia", "gli austriaci che sono in Italia saranno riportati indietro, ma dovranno stare in isolamento per due settimane". Lo ha dichiarato il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, citato dal quotidiano Der Standard sul suo sito web. Questa misura, ha spiegato, è stata discussa con l'Italia. Il Paese ha annunciato lo stop ai corsi nelle università, invitato le aziende a consentire il telelavoro, chiesto che i contatti sociali siano limitati.

