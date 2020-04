Istituto Superiore di Sanità: età media positvi 62 anni, uomini. Si consolida trend decrescente

"Confermiamo il trend decrescente della curva". Lo dice il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa precisando comunque che "non esistono zone del Paese dove il virus non circoli". "L'età media dei pazienti risultati positivi in Italia al coronavirus è di 62 anni con prevalenza del sesso maschile", precisa Brusaferro. La soglia di attenzione deve essere mantenuta alta e così le raccomandazioni adottate.

"I dati che noi abbiamo ci dicono che le vie principali di trasmissione sono quelle per droplet e contatto. La trasmissione per via aerogena era stata ipotizzata e dimostrata in alcuni contesti particolari come in ambito sanitario ma a oggi non abbiamo evidenza che il virus circoli nell'aria" è stata la precisazione dopo indiscrezioni e timori accresciuti degli ultimi giorni

