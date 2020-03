Coronavirus in Piemonte, Cirio: "Bloccato pagamento mutui per mille aziende"

"La Regione Piemonte ha deciso di bloccare oggi il pagamento dei mutui per mille aziende piemontesi, una misura che ha un valore complessivo di 110 milioni di euro". Lo ha annunciato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, che ha precisato che per mettere in circolo liquidità destinata alle imprese la Regione ha stanziato 200 milioni di euro per i pagamenti alle aziende in attesa di essere pagate dalla Regione stessa.