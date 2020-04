Coronavirus in Lombardia: numeri odierni in linea con gli scorsi giorni

Sembra stabilizzarsi la diffusione del Coronavirus in Lombardia. A dirlo il governatore Fontana: "Oggi i numeri sono in linea, direi che è un altro giorno positivo perché stiamo assistendo a questo procedere in linea, senza aumenti. Quindi possiamo pensare che inizi tra qualche giorno questa benedetta discesa, prevista anche dagli esperti" ha detto il presidente lombardo. "Ma bisogna continuare a rispettare tutte le e i provvedimenti, quindi mi raccomando ai cittadini. In questo senso oggi la Giunta ha stanziato 464mila euro a favore delle polizie locali, proprio perché si possano incrementare i controlli: non vogliamo che queste belle giornate ci rovinino la fatica e il lavoro che abbiamo fatto fino a oggi" ha precisato Fontana

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata