Borrelli: In Italia 7.985 i positivi al coronavirus, 1.598 in più di ieri

I morti sono 463, 97 in più. In Lombardia 1280 casi in più rispetto a ieri. Gallera: "I casi sono in tutto 5.469". Il commissario: "100mila mascherine per le carceri"

Sono 7.985 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.598 persone rispetto a domenica. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli. I morti sono 463, 97 in più di ieri. "Da domani distribuiremo centomila mascherine negli istituti penitenziari, dove sono state montate 80 tende di pre-triage per lo screening del coronavirus", ha dichiarato Borelli dopo le rivolte in numerose carceri italiane.

I positivi in Lombardia sono in tutto 5.469, ovvero 1.280 più di domenica. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.802 (585 più di domenica), 440 in terapia intensiva (+41), mentre i dimessi sono stati 646 ed è salito a 333 il numero dei decessi. Lo fa sapere l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata