Coronavirus, in Italia calano i contagi ma tornano ad aumentare i morti

Diminuisce il numero di attualmente positivi al coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si è registrato un incremento di 1363 unità a fronte dei 1984 di ieri per un totale di attualmente positivi che si attesta a 103.616 mentre i casi totali, comprensivi di guariti e decessi, sale a 159.516 con un incremento da ieri di 3.153 unità.

Crescono nuovamente i decessi nell’ultimo giorno: sono stati 566 a fronte dei 431 di ieri. Il totale dei morti dall’inizio dell’epidemia è di 20.465. Ancora abbondantemente sopra i mille il numero dei guariti 1.224 in più per un dato complessivo che arriva a quota 35.435. Diminuiscono ancora i malati ricoverati nelle terapie intensive: da ieri sono 83 in meno.

Aumentano ancora i morti anche in Lombardia, 280 nelle ultime 24 ore sono per un totale di 10.901. Nelle precedenti 24 ore erano stati 110. I positivi sono 60.314, con un aumento di 1.262 nelle ultime 24 ore". I dati forniti dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera​​​​​​, che commenta: "Una linea di tendenza stabile, ma che non scende sulle città, soprattutto Milano".

