Coronavirus, in Italia 760 decessi e 2477 positivi in più in 24 ore

Coronavirus in Italia: calano i nuovi positivi e aumentano i guariti. Sempre alto, ma stabile, il numero dei decessi. I dati della Protezione Civile diffusi in Conferenza Stampa dal capo Angelo Borrelli: sono 2477 le persone risultate positive in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato in decrescita rispetto ai 2937 di ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 83.049 unità.

Cresce anche il numero delle persone guarite: sono state 1431 dopo essere risultate positive al coronavirus, ieri erano 1109. Il totale è di 16.847.

Stabile il dato dei morti: sono state 760 le persone morte in Italia nelle ultime 24 ore e risultate positive al coronavirus. Il totale dall'inizio dell'epidemia è di 13.155. Sono attualmente 4053 le persone in terapia intensiva in Italia risultate positive al coronavirus. Un aumento rispetto a ieri di +18 unità. Fatti molto più tamponi rispetto a ieri: sono stati 39809, circa 5mila in più.

La situazione in Lombardia

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 367 decessi legati al Coronavirus, che portano il totale a 7.960. Ieri le vittime erano 394. Lo ha comunicato il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala in conferenza stampa. "Nei dati di oggi troviamo una conferma del trend che va valutato in un arco di 4-5 giorni. La velocità con la quale si sta diffondendo è più bassa. Abbiamo 1.292 casi positivi in più di ieri, un dato in calo, che porta il totale a 46.065. I ricoverati sono 11.762, 165 in meno di ieri. In terapia intensiva ci sono 1.351 pazienti, 9 più di ieri. Finora abbiamo 24.992 pazienti dimessi" ha detto Sala.

