Coronavirus, in Italia 2.249 positivi in più. Crollo storico di Piazza Affari

BORRELLI: "IN ITALIA 12.839 POSITIVI"

Nel consueto punto alla protezione civile sul coronavirus il commissario Angelo Borrelli ha fatto sapere che in Italia i positivi sono 12.839, 2.2249 in più di ieri. Sono 1.258 le persone guarite, 213 in piu' di ieri. 189 i morti in più, in totale 1.016 vittime.

L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera ha comunicato i dati dell'epidemia nella regione: "I decessi in Lombardia legati al coronavirus sono saliti a 744, 127 in più di ieri, ha detto Gallera

CROLLA PIAZZA AFFARI: -16,92%. PEGGIOR SEDUTA DELLA STORIA

Peggior seduta della storia per Piazza Affari: l'indice principale della Borsa di Milano termina gli scambi in calo del 16,92% a 14.894,44 punti. Non si è mai registrato un calo peggiore dalla nascita dell'indice nel 1998. Il precedente calo più significativo in chiusura risale al 2016, quando il listino principale di Piazza Affari crollò del 12,48%.

AGENZIA DELLE ENTRATE: STOP A CONTENZIOSI E LIQUIDAZIONI

Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative). È questa in sintesi una delle disposizioni contenute dalla direttiva firmata dal direttore generale delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, a seguito del Dpcm dell’11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

RUSSIA VIETA INGRESSO A CHI ARRIVA DALL'ITALIA

La Russia introduce temporaneamente il divieto di ingresso per i cittadini italiani e gli stranieri che arrivano dall'Italia in risposta all'emergenza coronavirus. Lo rende noto l'agenzia Interfax.

