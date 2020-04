Coronavirus, in calo per la prima volta gli attualmente positivi

Calano i casi di coronavirus in Italia. Ieri erano 2.256 su oltre 41mila tamponi, il giorno precedente erano 3.047 su oltre 50mila tamponi. Il totale degli attualmente positivi è 108.237, in calo per la prima volta. Nelle 24 ore precedenti erano 108.257

Il rapporto positivi/tamponi è del 5,4%. Aumentano i morti, 454, 20 in più del giorno precedente per un totale di decessi che arriva a 24.114. In calo il numero dei guariti, 1.822, circa 300 in meno. In terapia intensiva ci sono 2.573 pazienti, 62 in meno di ieri. Ancora ricoverate con sintomi 24906 persone, 127 meno di ieri.

I dati sono stati forniti dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa, la prima delle due settimanali dopo che è stato cancellato l'appuntamento quotidiano. "Per chi non può fare l'isolamento nella propria abitazione sono a disposizione oltre 19mila posti, 6.800 dei quali messi a disposizione dello Stato e altri 12.230 in 262 strutture reperite dagli enti locali", ha fatto sapere Borrelli.

