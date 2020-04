Coronavirus, il Viminale: 11mila sanzionati ieri, 20mila totali nel weekend

Sono oltre 20mila le persone sanzionate nei controlli effettuati nel corso del weekend in merito alla disposizioni per l'emergenza Coronavirus. E' quanto si legge nei dati resi noti dal Viminale. Domenica sono stati 11.022 i controlli mentre sabato erano stati 9.284. Per quanto riguarda quelli sulle persone, invece, sabato sono stati 229mila e ieri 186mila. Fra le persone sanzionate nel weekend 35 avevano l'obbligo di quarantena mentre 101 per falsa autocertificazione.

