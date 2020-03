Coronavirus, il principe Carlo è uscito dalla quarantena

Il principe Carlo è uscito dall'autoisolamento, sette giorni dopo che è stata resa nota la sua positività al nuovo coronavirus. Lo ha fatto sapere Clarence House, secondo Bbc, aggiungendo che il membro della famiglia reale è "in buona salute". Ha rispettato l'autoisolamento in Scozia, dopo aver mostrato lievi sintomi. La duchessa di Cornovaglia, risultata negativa al test, resterà in autoisolamento sino alla fine della settimana. Sono quasi 1.300 le persone morte nel Regno Unito per la Covid-19.

