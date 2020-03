Coronavirus, il presidente Usa Trump: "Non necessaria quarantena a New York"

Niente quarantena per la città di New York per la pandemia di Coronavirus. Lo ha annunciato il capo della Casa Bianca Donald Trump: "Su raccomandazione della Task Force Coronavirus della Casa Bianca e previa consultazione con il Governatore di New York, New Jersey e Connecticut, ho chiesto di limitare rigorosamente gli spostamenti nell'area, sotto il controllo dei governatori, in consultazione con il Governo federale. Ma non sarà necessaria una quarantena" ha scritto il presidente Usa su Twitter.

Intanto le autorità sanitarie hanno sollecitato milioni di residenti nella regione di New York a evitare viaggi non indispensabili a causa dell'aumento delle infezioni da coronavirus. Il numero di decessi americani confermati ha superato i 2000, più del doppio del livello di due giorni prima. Le restrizioni sui viaggi sono applicate a New York City, il comune statunitense più colpito, e agli stati di New York, New Jersey e Connecticut.

