Coronavirus, il premier britannico Boris Johnson positivo al Covid-19: sintomi lievi

Anche Boris Johnson ha il coronavirus. Lo ha annunciato prima Downing street e poi lo stesso premier britannico attraverso i social. “Nelle ultime 24 ore ho sviluppato sintomi lievi, febbre e tosse, e sono risultato positivo al coronavirus. Mi sono autoisolato a casa, ma continuerò a guidare la controffensiva nazionale attraverso il mio top team e grazie alla magia delle moderne tecnologie”, ha detto detto Boris apparso un po’ meno sicuro di sé rispetto a quando, qualche settimana fa, aveva snobbato il covid19 e aveva propugnato ai cittadini britannici la teoria del gregge. Teoria darwiniana in base alla quale si avrà l’immunizzazione dei sopravvissuti dopo lo sterminio dei più deboli. Una maniera, immaginava Johnson, per contrastare il virus senza mettere mano al portafoglio e risparmiare sterline in un momento delicatissimo della storia moderna del Regno Unito.

Peccato per lui che poi l’evoluzione del contagio sia andata in maniera diversa da come aveva preconizzato e così anche i sudditi della Regina hanno dovuto adattarsi alle misure severissime del lockdown. Del resto, i numeri parlano chiaro. Al netto di aggiornamenti, al momento i casi accertati sono 11658 con 578 morti, gli ospedali incominciano ad andare in difficoltà e persino io Principe Carlo è risultato positivo.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

"Continuerò a guidare la risposta del governo via video conferenza per combattere questo virus, insieme lo sonfiggeremo", aggiunge il premier invitando le persone a rimanere a casa così da salvare vite. Poco dopo è arrivata anche la nota ufficiale di Downing Street che ha spiegato come il primo ministro sia stato testato "su consiglio personale del direttore del personale medico britannico, Chris Whitty".

