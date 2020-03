Coronavirus, il monito dell'Oms: "La pandemia non è finita in Asia, tenere alta la guardia"

"Sarà una battaglia di lungo termine e non possiamo abbassare la guardia", "". Lo ha dichiarato Takeshi Kasai, direttore regionale per il Pacifico occidentale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), mettendo in guardia sul fatto che l'attenzione si è spostata sugli epicentri in Europa e Nordamerican, ma la pandemia di Covid-19 è tutt'altro che finita in Asia.

Al momento dello scoppio epidemico in Cina ci sarebbe stata l'opportunità di una finestra di 15-20 giorni in cui sarebbe stato possibile intervenire, anche con delle chiusure. Questo è il fatto su cui bisogna riflettere per il prossimo futuro". A dirlo è Ranieri Guerra, vicedirettore generale Iniziative strategiche Oms, ad 'Agorà'. "Io avrei chiuso nel momento in cui l'allarme in Cina si è esteso con quei numeri era inevitabile che arrivasse in Italia e in Europa come è successo - aggiunge - avrei 'quarantenato' la popolazione esattamente come è successo dopo. Nulla di quanto fatto è sbagliato ma si sarebbe potuto anticipare di una quindicina di giorni, questo sì", conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata