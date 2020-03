Coronavirus, il dramma della Spagna: i morti sono più della Cina

Il coronavirus stritola la Spagna che supera la Cina nel numero complessivo di decessi e ora è seconda solo all'Italia. Con 3.434 morti, la Spagna ha superato il bilancio delle vittime della Cina che è di 3.285 mentre l'Italia ha il maggior numero di vittime al mondo, 6.820. Anche le infezioni in Spagna sono aumentate del 20% dal giorno arrivando a 47.610.

"Lasciatemi esprimere la mia solidarietà agli spagnoli, che soffrono così tanto in questi giorni, e la mia gratitudine al personale sanitario che lavora instancabilmente in Spagna. Ammiro la risposta dei cittadini spagnoli. Sono un modello per l'Europa. La Spagna non è sola. Nessun paese dell'UE può superare questa crisi da solo, ma insieme svilupperemo la forza non solo per combattere il virus ma anche per riguadagnare il vigore della nostra economia". Lo dice la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una intervista a El Pais,

