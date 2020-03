Coronavirus, il contagio divora anche la Spagna: 832 morti in un solo giorno

La Spagna registra 832 decessi in 24 ore, un record nel numero di vittime in un solo giorno, che ieri erano state 769. Lo afferma il ministero della Salute, citato da El Pais. In totale, 5, mentre 72.248 sono stati infettati, 4.575 sono stati ricoverati in terapia intensiva e 12.285 sono guariti.

