Coronavirus, i nuovi dati: lieve calo dei morti, si liberano posti in terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore sono 1.127 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia. Un dato più alto, numericamente, rispetto a ieri, 675 unità, ma che è basato su un numero di tamponi quasi doppio. Il rapporto tra i positivi e il numero di tamponi fatti è al minimo dall'inizio dell'epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore i test sono stati 43.715 contro i 26.779 di ieri.

Il totale degli attualmente positivi sale a 105.418, mentre i casi totali dall'inizio dell'epidemia a 165.155. Lieve calo per i decessi: sono stati 578, ovvero 24 in meno rispetto ai 602 di ieri. Il totale delle morti sale così a 21.645.

Calano però anche i guariti: sono 962 nelle ultime 24 ore a fronte di 1695 ieri. Il totale delle persone guarite sale a 38.092 unità. Sempre in calo il numero dei pazienti in terapia intensiva: si sono liberati 107 posti nelle ultime 24 ore. In calo anche le persone ospedalizzate con sintomi: 368 in meno in un giorno

