Coronavirus, gli auguri del governatore lombardo Fontana all'assessore contagiato

Gli auguri di Attilio Fontana ad Alessandro Mattinzoli, assessore lombardo allo Sviluppo economico, ricoverato perché affetto da coronavirus. "Un saluto e un in bocca al lupo, ti aspettiamo per combattere con noi per tutti i nostri cittadini", spiega il governatore in diretta Facebook da Palazzo Lombardia. Fontana poi annuncia che la Giunta ha stanziato fondi per acquistare macchinari per gli ospedali e per assumere nuovi medici e infermieri.