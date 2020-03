Coronavirus, Gentiloni in isolamento a Bruxelles

Il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni è da alcuni giorni in isolamento a casa in seguito al manifestarsi di sintomi di contagio in una persona del suo staff.

L'ex Presidente del Consiglio sta bene e prosegue la sua attività dall'abitazione di Bruxelles.

