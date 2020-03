Coronavirus, Gallera: "In Lombardia 1520 casi positivi"

(LaPresse) In Regione Lombardia ci sono "1520 pazienti positivi, di cui 698 ospedalizzati, 167 in terapia intensiva, 461 in isolamento domiciliare e 55 deceduti", Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in un passaggio della conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus. "Segnaliamo che stiamo effettuando i tamponi solo a chi si presenta in ospedale in una situazione critica, con già i sintomi della patologia", ha precisato Gallera.