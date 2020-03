Coronavirus, Gallera: "300 nuovi morti in Lombardia, cala il numero dei nuovi positivi"

"Il numero dei decessi continua a crescere, siamo arrivati a 1.959, 319 in più di ieri. I numeri crescono, ma oggi quasi tutti in maniera inferiore rispetto a ieri. Ne prendiamo atto in maniera positiva ma dobbiamo valutare poi il trend alla fine della settimana" Lo ha comunicato nel punto stampa odierno l'assessore regionale lombardo al Welfare Giulio Gallera. "Oggi i positivi sono 17.713, 1493 in più di ieri. Ma ieri questo dato era 1.971. Di questi, 7.285 sono ospedalizzati, 332 in più rispetto a ieri. Sono 924 i pazienti in terapia intensiva, 45 in più di ieri, quando però questo dato era salito di 56 unità" ha aggiunto l'esponente della giunta lombarda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata