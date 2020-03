Coronavirus, Fontana: "Si prosegue sulla buona strada, ma non abbassiamo la guardia"

"Non ho ancora numeri ufficiali, ma le indicazioni che mi arrivano è che stiamo proseguendo sulla buona strada. Stiamo mantenendo quella linea che non è più in salita, neanche in discesa ma rimane stabile. Ciò non toglie che non bisogna abbassare la guardia. Oggi, non so se sia solo una mia impressione, ho visto più macchine in giro, più gente in giro, come se molti si fossero sentiti autorizzati dai discreti risultati a non rispettare le norme. Stiamo andando benino, manteniamoci ancora rigidi nel rispettare gli obblighi". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, nel consueto punto stampa del mattino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata