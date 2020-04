Coronavirus, Fontana: librerie chiuse? Possibili luoghi di contagio

Le librerie chiuse in Lombardia? "La libreria purtroppo uno la frequenta per sfogliare i libri, toccarli e poi rimetterli a proprio posto e questo può essere motivo di contagio". Così il Governatore lombardo risponde alle critiche sulla decisione presa in deroga alle disposizioni adottate a livello nazionale. Sui bambini abbiamo avuto delle mamme che stanno per partorire che ci hanno scritto e non avevano i beni di prima necessità per il nascituro". Ha specificato Fontana intervenendo a 'Cento città' su Radio Uno.

