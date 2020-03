Coronavirus, Fontana: Inviate a governo proposte altre misure contenimento

LOMBARDIA, FONTANA: "ABBIAMO INVIATO AL GOVERNO NUOVE PROPOSTE PER CONTENIMENTO"

"Abbiamo inviato al governo le proposte concordate con i sindaci relative a ulteriori misure di contenimento della diffusione del coronavirus". Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Il documento - prosegue Fontana - contiene il dettaglio di quelle che sono le iniziative che consideriamo indifferibili sulla base dei dati scientifici in nostro possesso e gia' comunicati ieri pomeriggio al governo, nel corso della riunione con i ministri Boccia e Speranza e con i presidenti delle Regioni, oltre che all'Istituto superiore di sanità".

"Siamo vicini all’esaurimento delle nostre risorse. Stiamo facendo miracoli nell’aver recuperato più di 200 posti in terapia intensiva in una settimana e mezza. Dovremmo mettere a disposizione altri 100 posti in terapia intensiva nei prossimi giorni. Abbiamo un progetto per creare 400 posti di terapia intensiva presso la fiera di Milano", ha aggiunto Fontana ai microfoni di 'Centocittà' su Rai Radio1. "Siamo vicini all’esaurimento delle nostre risorse. Stiamo facendo miracoli nell’aver recuperato più di 200 posti in terapia intensiva in una settimana e mezza - ha proseguito il governatore. -Dovremmo mettere a disposizione altri 100 posti in terapia intensiva nei prossimi giorni. Abbiamo un progetto per creare 400 posti di terapia intensiva presso la fiera di Milano. Speriamo che la Protezione civile ci mandi il personale e i macchinari che ci mancano. Però se non interveniamo invertendo la crescita non ce la faremo mai ad essere veloci quanto il virus".

MERKEL: EPIDEMIA POTREBBE TOCCARE FINO A 70% DEI TEDESCHI

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha riferito che, secondo le stime fatte dagli esperti, l'epidemia di coronavirus potrebbe colpire fino al 70% della popolazione tedesca. "La popolazione non è ancora immune al virus, finora non ci sono vaccini né terapie, un'alta percentuale - dicono gli esperti tra il 60 e il 70% - della popolazione sarà infettata", ha detto Merkel in conferenza stampa a Berlino sottolineando che la priorità è quella di rallentare la diffusione dell'epidemia. "Tutte le misure che stiamo prendendo sono della massima importanza perché ci stanno dando del tempo in più", ha aggiunto Merkel che ha affermato; "Non possiamo dire all'Italia di non investire sul suo sitema sanitario", sottolineando che durante la videoconferenza di ieri tra i capi di Stato e di governo dell'Ue si è concordata la flessibilità sia sugli aiuti di Stato che sul patto di stabilità e crescita nell'eurozona.

